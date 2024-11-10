Україна не отримає допомоги від Трампа? У МЗС Франції озвучили відповідь

На думку французького міністра, Дональд Трамп є "мудрою людиною"

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро дав відповідь на запитання, чи допомагатиме Дональд Трамп Україні після своєї перемоги на виборах президента США чи ні.

Про це він розповів у інтерв’ю Le Parisien. За словами глави МЗС Франції, Трамп є "надто мудрою людиною", щоб погодитися з тим, що "стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

Йдеться про окупацію та анексію Росією південних та східних областей України починаючи з лютого 2014 року та після 24 лютого 2022 року.

Як підкреслив Барро, Трамп є "надто мудрим", щоб забути про те, що жоден справедливий та тривалий світ не може бути укладений "за спинами українців та над головами європейців". За його словами, це призвело б до закріплення "права сильного", що призвело б до серйозних наслідків у Європі та в усьому світі.

Жан-Ноель Барро заявив, що Франція й надалі продовжуватиме підтримувати Україну у відображенні російської агресії. Водночас Україна має сама вирішити, коли їй вести переговори з Росією, а союзники мають допомогти їй робити це з позиції сили.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Міністерстві закордонних справ України заявили, коли може відбутися зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.