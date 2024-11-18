Дозвіл США на удари по РФ може стати переломним для України, - Дуда

Це рішення було дуже необхідним

Рішення США щодо дозволу на удари американською зброєю вглиб території РФ може стати вирішальним моментом у війні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час спілкування з журналістами.

За його словами, така підтримка чітко демонструє Росії непохитну позицію Заходу. Про це пише видання Reuters.

"Це рішення було дуже необхідним… Росія бачить, що Україна користується сильною підтримкою і що позиція Заходу непохитна і рішуча. Це дуже важливий, потенційно вирішальний момент у цій війні", — сказав Дуда журналістам.

Разом з тим польський лідер розкритикував позицію Німеччини, яка заявила, що не планує узгоджувати свою політику зі Сполученими Штатами щодо дозволу на удари німецькими ракетами углиб російської території. Особливе невдоволення Дуди викликала телефонна розмова німецького канцлера Олафа Шольца з Володимиром Путіним минулої п'ятниці.

На думку президента Польщі, Німеччина може шукати можливості відновити енергетичні контракти з Росією, про що свідчать публікації в німецькій пресі. "Росія жорстоко атакує Україну, а один із лідерів вільного світу, найпотужніша економіка Європи, веде переговори з агресором. Це величезна помилка на міжнародній політичній арені", – підкреслив президент Польщі.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також висловив незгоду з діями Шольца, заявивши, що "телефонними дзвінками Путіна не зупинити".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Німеччині жорстко розкритикували Шольца за дзвінок Путіну. Там вважають, що канцлер продемонстрував слабкість.