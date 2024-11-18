Хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями - Максим Жорин
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Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр – о том, почему разглашение информации о разрешении на удары по РФ плохое решение
Одна из причин успеха любой военной операции – неожиданность для врага. Что в нашей войне будто бы принципиально все игнорируют.
Решение о разрешении Украине бить по территории России западным оружием должно было быть сюрпризом для противника. Но мы уже привычно обсуждаем это публично — как и контрнаступление, как и еще кучу вопросов, которые нельзя разглашать. Благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться 👌🏻
Хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями. Еще хуже, что всем анонсировали.
Источник: пост Жорина в Telegram
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