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Хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями - Максим Жорин

Автор
Максим Жорин
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Жорин напомнил, что на войне главное – неожиданность для врага Новость обновлена 18 ноября 2024, 03:24
Жорин напомнил, что на войне главное – неожиданность для врага. Фото Коллаж "Телеграф"

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр – о том, почему разглашение информации о разрешении на удары по РФ плохое решение

Одна из причин успеха любой военной операции – неожиданность для врага. Что в нашей войне будто бы принципиально все игнорируют.

Решение о разрешении Украине бить по территории России западным оружием должно было быть сюрпризом для противника. Но мы уже привычно обсуждаем это публично — как и контрнаступление, как и еще кучу вопросов, которые нельзя разглашать. Благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться 👌🏻

Хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями. Еще хуже, что всем анонсировали.

Источник: пост Жорина в Telegram

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Теги:
#ATACMS #Удары по России #Максим Жорин