Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр – о том, почему разглашение информации о разрешении на удары по РФ плохое решение

Одна из причин успеха любой военной операции – неожиданность для врага. Что в нашей войне будто бы принципиально все игнорируют.

Решение о разрешении Украине бить по территории России западным оружием должно было быть сюрпризом для противника. Но мы уже привычно обсуждаем это публично — как и контрнаступление, как и еще кучу вопросов, которые нельзя разглашать. Благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться 👌🏻

Хорошо, что вообще разрешили. Плохо, что поздно и с ограничениями. Еще хуже, что всем анонсировали.

Источник: пост Жорина в Telegram