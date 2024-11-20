Почему Трамп стремится закончить войну на выгодных Украине условиях: британский министр объяснил

Мир должен быть устойчивым, а не временным перемирием

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми убежден, что Дональд Трамп не согласится на невыгодное для Украины завершение войны. По его словам, следующий президент США хочет достичь правильного соглашения для американского народа, предусматривающего мир в Европе.

Глава британского МИД отмечает, что такой мир должен быть устойчивым, а не временным перемирием, которое позволит России достичь своих целей. Об этом Дэвид Лемми рассказал в интервью изданию New Statesman.

В разговоре с журналистами глава британской дипломатии сослался на свои контакты с представителями Республиканской партии США, которые придерживаются "ястребиных" взглядов. По его наблюдениям, Трамп продолжает линию "мира через силу", которую исповедуют республиканцы.

"Трамп не любит неудачников и не хочет проигрывать. Он стремится получить правильное соглашение для американского народа", — подчеркнул Лемми.

Глава МИД Великобритании подчеркнул, что Трамп хорошо осознает — правильное соглашение для американского народа означает мир в Европе. "Это должен быть устойчивый мир, а не ситуация, когда Россия достигнет своих целей и вернется за новыми захватами через несколько лет", — добавил британский министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава МИД Британии жестко раскритиковал Путина. Он назвал российского президента "руководителем мафиозного государства и рабовладельцем".