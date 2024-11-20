"Трамп не хочет быть побежден, он помнит Афганистан": британский офицер о планах США по России

Трамп будет искать прагматические пути разрешения конфликта

На днях Джо Байден разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для поражения целей на территории РФ. Западные эксперты анализируют последствия этого решения и его влияние на дальнейшее течение войны.

Старший офицер британской армии в отставке Руперт Джонс объяснил, почему Дональд Трамп вряд ли пойдет по пути "афганского сценария" Байдена. Об этом рассказывается в материале международного обозревателя "Телеграфа" Ольги Кириловой: "Решение Байдена поможет Трампу: на Западе анализируют роль ATACMS в войне".

Британский офицер отметил, что республиканец учитывает общественное мнение и собственную репутацию. "Трамп не хочет быть побежден. Он действительно заботится о том, что о нем думают люди… И я подозреваю, что он внимательно думал о наследии президента Байдена по Афганистану и позорном выводе американских и, по сути, сил НАТО по указанию президента Байдена", – подчеркнул Джонс.

По словам офицера, ATACMS, как и любой другой вид вооружения в отдельности, не станут решающим фактором в войне. "Мы уже обсуждали это в контексте боевых танков, F-16 и теперь этих ракет большой дальности. Ни одна из этих вещей сама по себе не является решающей", — подчеркнул британский военный.

Офицер сравнил войну с оркестром, где ATACMS — один из новых инструментов в распоряжении Украины. В то же время он подверг критике подход Запада к поставке оружия, назвав его чрезмерно осторожным, что только играет в пользу Москве.

Джонс опроверг угрозы Путина по поводу применения тактического ядерного оружия. "Идея о том, что президент Путин имеет в своем арсенале возможности коренным образом изменить ход войны, кажется ошибочной", — отметил эксперт. По его оценке, российские войска могут добиваться определенных тактических успехов, однако они остаются незначительными.

Относительно президентства Трампа эксперт убежден, что он будет искать прагматические пути разрешения конфликта. По его мнению, республиканец может попробовать новый подход в переговорах с Путиным, однако это не означает автоматическую капитуляцию Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что решение Байдена позволить Украине поражать дальнобойными ракетами ATACMS цели на территории РФ поможет Трампу. На Западе анализируется роль ATACMS в войне.