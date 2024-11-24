Уже не региональная война: Писториус требует от Европы готовиться к неизбежному

За три месяца российский оборонный комплекс производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз за год

Европа должна готовиться к возможной войне, поскольку мир уже никогда не будет таким, как был. Глава России Владимир Путин уже считает себя победителем в войне против Украины и намерен и дальше продолжать свою агрессию, насаждая "новый мировой порядок".

Об этом сказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает немецкое издание Spiegel. Писториус напомнил, что Путин полностью перевел Россию на военные рельсы, экономика РФ работает почти исключительно на войну, за три месяца российский оборонный комплекс производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский Союз – за год.

"Российская агрессия против Украины уже давно перестала быть региональной войной. Наша безопасность — это хрупкое благо", — отметил Писториус, призвав к большим инвестициям в немецкую оборонную промышленность, поскольку сейчас на кону стоит безопасность и выживание.

Тем временем посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что совершить мощный прорыв на фронте россияне смогут после 2027 года. В это время им удастся накопить достаточное количество ресурсов и "технологических материалов".

22 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что война в Украине вступает "в решающую фазу", но как она закончится – неизвестно. По его словам, сейчас как никогда угроза глобального конфликта нависла над всем миром и стала реальной.

Напомним, народная депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в интервью "Телеграфу" предупредила о возможных рисках новых мирных договоренностей с Россией, особенно в контексте предстоящей инаугурации президента США Дональда Трампа. Она считает, что следующие два месяца будут тяжелыми.