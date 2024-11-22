Беларусь могла приложить руку к созданию российского "Кедра"

В разработке ракеты есть, вероятно, белорусский след

К разработке межконтинентальной баллистической ракеты "Кедр", которую Путин называет "Орешник", может быть причастен белорусский "Минский завод колесных тягачей" (МЗКТ). Вероятно, именно этой ракетой российские военные нанесли удар по Днепру 21 ноября.

Предприятие активно снабжает шасси и комплектующие российским оборонным компаниям, в частности завода "Титан-Баррикады" в Волгограде. Об этом сообщает "Белорусский гаюн".

По данным украинской разведки, к разработке этого ракетного комплекса привлекли предприятия из Москвы, Волгограда и Воронежа. Основным разработчиком стал волгоградский "Титан-Баррикады".

Как сообщает "Белорусский гаюн", за первые 9 месяцев 2024 года МЗКТ отгрузило 200 вагонов с колесной техникой российскому военно-промышленному комплексу. Большая часть поставок предназначалась для производства военной техники.

Анализ грузовых перевозок показал, что именно на "Титан-Баррикады" белорусский МЗКТ направил 36 вагонов с техникой и комплектующими. Эксперты предполагают, что эти поставки могли содержать шасси, необходимые для создания мобильного ракетного комплекса "Кедр".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, чем на самом деле ударили по Днепру. Был это "Рубеж", "Орешник" или "Кедр" и какая разница между этими ракетами.