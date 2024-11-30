Зеленский нелестно отозвался в адрес Путина и обвинил в "расколе Европы"

Действия президента России вызывают раскол в Европе, отметил Зеленский

Российский президент Владимир Путин ведет себя как террорист и убийца, а также делает все, чтобы расколоть единство Европы и Запада в поддержке Украины.

Об этом в интервью Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что его российский визави прекрасно понимает свои действия и "подливает масло в огонь словно загнанное в угол животное".

Отвечая на вопрос корреспондента Sky News Стюарта Рамзи касательно недавнего телефонного разговора Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Зеленский заявил, что не поддерживает его.

По словам президента Украины, некоторые мировые лидеры, которые хотят поговорить с Путиным только для того, чтобы оказаться на первых полосах газет. Он призвал своих европейских коллег не открывать "ящик Пандоры", поскольку "с убийцей невозможно разговаривать, если ты слаб".

"Для него ты никто. Он уважает только силу, а ты должен быть очень сильным. Мы не можем дать Путину шанс поставить нам ультиматум", — заявил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что украинцы отдают свои жизни за жизни своих родных и близких, детей и внуков.

Как сообщал "Телеграф" ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не заинтересована в заморозке конфликта с Украиной.