"Нам придется": в НАТО вслух заговорили об ударе по России

Высший военный чиновник НАТО рассказал, что будет уничтожено в первую очередь

Страны Европы обсуждают вопрос отправки своих войск в Украину в случае обострения войны с Россией, а в Организации Североатлантического договора (НАТО) допускают возможность нанесения ударов по российской территории.

Об этом в ходе дискуссии в European Policy Centre заявил начальник военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр. Он отметил, что страны НАТО не будут первыми атаковать Россию — это произойдет только, если Россия первая нападет на НАТО.

По словам Бауэра, в таком случае необходимо, прежде всего, уничтожить пусковые установки российской армии и флота.

"Грамотнее не сидеть и ждать, когда на нас нападут, а поражать российские пусковые установки, если они нападут. Мы должны нанести первый удар", — заявил адмирал, добавив, что Альянсу придется взять на себя основной удар россиян в случае открытого конфликта.

Также Бауэр считает, что НАТО необходимо инвестировать больше средств в развитие систем противовоздушной обороны на фоне обострения ситуации в Украине и угрозы нападения России.

Ранее "Телеграф" писал о том, что действительно мешает НАТО отправить свои войска в Украину.