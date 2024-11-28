Бывший зять Кучмы и экс-советник Минобороны погорели на миллионной афере на закупке формы для ВСУ (фото и видео)

Задержанных подозревают в масштабной незаконной сделке по закупке военной формы для ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили и задержали бывших советника Министерства обороны, а также экс-нардепа и его сына. Последними, как сообщили журналисты "РБК-Украина", оказались бывший зять второго президента Украины Леонида Кучмы Игорь Франчук и его сын Ярослав.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Подозреваемые стремились завладеть бюджетными средствами на заказе более 1 000 000 комплектов одежды для украинских военных. Договора были составлены по завышенным ценам в 2022 году.

Бывший советник экс-замминистра обороны Украины вступил в преступный сговор с Игорем Франчуком, народным депутатом Украины II, III и IV созывов. В данной сделке также фигурируют сын нардепа и иностранец. По данным "РБК-Украина", бизнесмен Роман Балыкин (владелец группы компаний АТЛ) и есть тот самый бывший советник.

По данным следствия, этот иностранец является мошенником международного масштаба. Его неоднократно привлекали к ответственности в Испании, Франции, Индонезии и Турции. Для выполнения заказа он подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал руководителям содействовать в получении большого оборонного заказа благодаря связям с влиятельными политиками и чиновниками Украины.

Турецкая сторона назвала сумму изготовления более миллиона комплектов военной формы — 25,6 млн долларов. Мошенник получил доверенность на предоставление своих интересов — посредник заключил с Минобороны Украины пять соглашений по завышенным ценам на сумму свыше 35 млн долларов от имени подконтрольной ему компании. Лишь после этого он подписал с турецким швейным холдингом подписал контракты на сумму 25,6 млн долларов.

Как сообщили в Национальной полиции, более 10 млн долларов разницы должны были "лечь" в карманы посредника, советника экс-замминистра обороны и бывшего нардепа, который лоббировал заключение этих контрактов.

Далее мошенник направил туркам 10 млн долларов в качестве задатка. Когда форма была уже готова и отправилась в Украину, посредник не вышел на связь с изготовителями формы и не отдал им еще 10 млн долларов за проделанную работу. Позже выяснилось, что организатор аферы потратил деньги по своему усмотрению. Другие участники аферы на украденные деньги приобрели элитные автомобили и недвижимость, в том числе за границей.

Сотрудники правоохранительных органов провели 38 обысков по местам проживания и работы подозреваемых. У них нашли и изъяли комплекты военной формы, мобильные телефоны, компьютерную технику и документы, в которых содержатся доказательства совершенных преступлений.

Задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Им может грозить лишение свободы на срок до 12 лет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве задержали мужчину, который угрожал оружием работнице кофейни. Он был одет в форму сотрудника полиции.