"Сохранение жизней, а не оружия на складах": Зеленский жестко отреагировал на требования снизить мобилизационный возраст

Зеленский отметил, что Украина не будет компенсировать нехватку оборудования, вооружения и подготовки кровью молодых солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет снижать мобилизационный возраст, как того требуют США. Он посоветовал партнерам сосредоточиться на поставках вооружения Украине, а не на призывах к изменению возраста мобилизации.

Об этом он написал в своем Twitter. Зеленский отметил, что сейчас нужно сосредоточиться на подготовке и обеспечении имеющихся бригад, а не компенсировать нехватку вооружения и снаряжение кровью украинской молодежи.

"В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат. Приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – написал президент.

Ранее "Телеграф" писал, что США неоднократно призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. А у Зеленского ответили, что мы не можем вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Несмотря на это, в США упорно продолжают долбить эту тему. Так, генерал армии США Бен Годжес недавно заявил, что Украине следует задуматься о снижении мобилизационного возраста, а также привлекать к участию в войне молодежи, беженцев и женщин. То же заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен – по его словам, Украине нужно принять сложное решение по снижению мобилизационного возраста для отражения российской агрессии.