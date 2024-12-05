Возраст слишком высокий? Генерал США высказался о мобилизации в Украине

Мобилизационный возраст в Украине нужно менять, убежден генерал

Украине стоит задуматься над снижением мобилизационного возраста, а также привлекать для участия в войне молодежи, беженцев и женщин.

Об этом в интервью Hromadske.ua заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, призывной возраст в Украине является "слишком высоким".

Ходжес аргументирует свои слова тем, что в большинстве стран мира призывной возраст — с 18 до 19 лет.

Как отметил Ходжес, он понимает и уважает решение Украины уберечь людей от гибели на войне, но в то же время стране нужны новые солдаты для отражения российской агрессии.

Генерал добавил, что правительству Украины нужно ценить и оберегать жизнь своих военных и членов их семей.

"Украинцы должны знать, что служба в армии во время войны — это не билет в один конец, что их жизнь ценят и оберегают", — заявил Ходжес. Также он коснулся и украинских беженцев за границей.

"Я живу в Германии, и здесь много украинцев, я вижу их повсюду. Это неправильно. Здесь должны быть только те, кто не может помочь Украине бороться", — сказал генерал. При этом правительство Украины должно делать все для того, чтобы заслужить доверие украинцев и убедить их в том, что их не бросят в беде.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина не видит смысла снижать мобилизационный возраст. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Литвин.