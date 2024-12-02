Украинская армия будет оставаться побежденной без большего количества солдат

В Белом доме недовольны темпами мобилизации в Украине, там считают, что даже достаточное количество оружия не поможет Украине без нужного количества бойцов.

Об этом пишет The Washington Post, опираясь на слова собеседников в администрации президента США Джо Байдена. В Вашингтоне продолжают настаивать на снижении мобилизационного возраста в Украине.

"Украинская армия будет оставаться побежденной без большего количества солдат и даже, если США ускорят поставки оружия. Растет разочарование лидерами Украины, которые оказали сопротивление призывам США снизить возраст призыва в стране с 25 до 18 лет", — говорится в материале издания.

Представители администрации Байдена отмечают, что стремление президента США дать как можно больше помощи без нужного количества армии не будет иметь нужного результата. Однако обещанное оружие все же может дать Киеву возможность стабилизировать ситуацию и "отдохнуть". Однако украинские лидеры должны использовать это и расширить армию до 160 тысяч новобранцев.

"Мы, безусловно, собираемся продолжать присылать Украине оружие и технику. Мы знаем, что это жизненно важно. Но сейчас также нужна и рабочая сила, — говорит представитель Белого дома Джон Кирби. — На самом деле мы считаем, что рабочая сила является наиболее жизненно необходимой для них. Поэтому мы также готовы наращивать наш обучающий потенциал, если они сделают соответствующие шаги для пополнения своих лав".

В то же время, некоторые чиновники в Белом доме считают, что мощь Украины уменьшилась из-за замедления военной помощи США до того, как Конгресс в апреле одобрил дополнительное финансирование на сумму 61 ​​миллиард долларов. Однако ситуация может измениться.

"Возможно, разрыв в боеприпасах между Украиной и Россией не полностью ликвидирован, но он стал намного лучше. Но со стороны человеческой силы это только вопросы математики и физики", — сказал чиновник.

Собеседник подчеркнул, что не обвиняет Украину ни в чем, ведь мобилизация – сложный вопрос. Однако США не раз просили Киев изменить мобилизационный возраст, чтобы война пошла по победному плану.

"Несмотря на проблемы с запасами США, лучше прислать Украине как можно больше помощи, учитывая все последствия войны", – добавил чиновник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, у украинской армии сейчас нет сил для освобождения оккупированных территорий Россией.