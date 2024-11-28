Планируют ли в Украине снижение мобилизационного возраста: нардеп дал четкий ответ

Нардеп сказал, что на самом деле необходимо Украине

В парламенте законопроектов по снижению мобилизационного возраста нет и быть не может. При этом, в Украине созданы многочисленные резервные бригады.

Об этом в эфире День.LIVE сказал народный депутат Александр Федиенко. По его словам, эффективность этих бригад зависит от снабжения оружием партнерами.

"Хочу обратиться к партнерам. Если они настоящие партнеры, а не просто те, кто нам сочувствует, они должны выполнить те обязательства, которые они публично перед всем миров на себя взяли. А это — поставки нам соответствующего оружия", — подчеркнул Федиенко.

Он добавил, что мобилизационные бригады не пойдут воевать без оружия. В то же время в сеть вкидываются сообщения, что якобы Украине нужна еще мобилизация.

"Зачем? Нам нужно то оружие, которое они пообещали. Современная война — это не пехота против пехоты. Это средства и силы. В первую очередь мы должны иметь соответствующее количество того оружия, которое будет массово уничтожать врага. То есть, снаряды, ракеты, которые нам обещали. Где они все?", — подытожил нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак считает, что снижение мобилизационного возраста в Украине с 25 до 21 или даже 18 лет может привести к тому, что некому будет возрождать страну по окончании войны с Россией.