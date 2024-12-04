Украине придется принять тяжелое решение насчет мобилизации: Блинкен объяснил почему

Украина должна принять сложное, но необходимое решение, убежден Блинкен

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украине нужно принять сложное решение о снижении мобилизационного возраста для отражения российской агрессии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". По его словам, это решение сложное, но в текущей ситуации оно является необходимым.

Для Украины важно наличие на фронте не только оружия, техники и денежных ресурсов, но и людей, заявил американский дипломат.

Он добавил, что каждый военнослужащий, которого Украина мобилизует, должен обязательно пройти соответствующее обучение, получить необходимое снаряжение и оружие для защиты своей страны от российской оккупации.

Напомним, издание Reuters сообщало о том, что в окружении президента США Джо Байдена советуют Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Белом доме отметили: снижение мобилизационного возраста и увеличение численности личного состава могли бы существенно изменить обстановку на поле боя в пользу Украины.

Между тем европейские партнеры озабочены тем, что Украина имеет проблему с кадрами в армии, а не с вооружением, отмечает издание.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина не видит смысла снижать мобилизационный возраст. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Литвин.