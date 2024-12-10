Правда, непонятно, как будет реализована такая экипировка и обучение новых подразделений ВСУ

США обещают научить и экипировать всех будущих новобранцев, мобилизованных Украиной. Но только в том случае, если Киев снизит мобилизационный возраст до 18 лет.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 9 декабря 2024 года. Миллер заявил, что Вашингтон якобы сделает это, если Киев пойдет навстречу по вопросу снижения мобилизационного возраста.

"В конце концов, решение о составе ВСУ должны принимать украинцы. Но мы ясно дали понять — если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, мы и наши союзники будем готовы экипировать и научить эти силы", – заявил он.

Правда, непонятно, как будет реализована такая экипировка и обучение, учитывая, что администрации действующего президента США Джозефа Байдена осталось принимать решения чуть больше месяца. А новая администрация Дональда Трампа пока не выглядит настроенной на усиление помощи Украины. В случае же, если Вашингтон возложит проблему экипировки и обучения украинских новобранцев на плечи европейских стран – это делается и сейчас и тогда вообще непонятно, при чем здесь США и что получит Украина, если решит пойти на этот неописуемо неприемлемый шаг.

Ранее "Телеграф" писал, что США неоднократно призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. А у Зеленского ответили, что мы не можем вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Несмотря на это, в США упорно продолжают долбать эту тему. Так, генерал армии США Бен Ходжес недавно заявил, что Украине следует задуматься о снижении мобилизационного возраста, а также привлекать к участию в войне молодежь, беженцев и женщин. То же самое заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен – по его словам, Украине нужно принять сложное решение по снижению мобилизационного возраста для отражения российской агрессии.