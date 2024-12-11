"Трамп прагне швидко досягти миру": що ще сказав Зеленський в інтервʼю CBN

Водночас український лідер вважає, якщо сил для звільнення нашої території військовим шляхом буде недостатньо, деякі питання можна вирішувати дипломатично

Українці вірять, що Трамп і його команда зможуть досягти миру через силу. Обраний президент США дійсно прагне зробити це швидко.

Про це президент України Володимир Зеленський, заявив в інтерв'ю християнському медіа CBN News. "Телеграф" зібрав основні тези голови держави.

Є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть досягти миру через силу, українці йому вірять. Він дійсно прагне зробити це швидко.

Якщо сил для звільнення нашої території військовим шляхом буде недостатньо, то деякі питання можна вирішувати дипломатично.

Однак юридично це неможливо. Десятки тисяч людей в полоні. Але дипломатично, треба досягати своїх цілей. А цілі — це сталий, більш швидкий мир.

Запрошення в НАТО має бути для всієї України, але дія Альянсу може бути на ту частину території, яку контролює Київ з майбутнім розширенням.

Трамп розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну.

Дії США щодо Грузії — слабкі, країна узурпована проросійськими олігархами.

Дипломатія можлива, але Україна ніколи не визнає окупацію територій Росією — це створить небезпечний прецедент.

Україна вже працює з командою Трампа.

Більша військова підтримка від партнерів дозволила б посилити тиск на полі бою.

Росія викрала щонайменше 19 тисяч українських дітей, а за офіційними даними РФ — майже 700 тисяч.

Українці стали більш віруючими під час повномасштабної війни.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп має чітке бажання зупинити російську агресію проти України. Америка не підтримуватиме диктатуру, впевнений він.