"Напряженно, но культурно отказали": в Венгрии пожаловались на Ермака и Сибигу

В Будапеште рассказали подробности разговора топ-чиновников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не желает принимать предложение официального Будапешта заключить перемирие с Россией на несколько дней.

Об этом он рассказал в эфире радио Kossuth, сообщает MTI. По словам Сийярто, Венгрия хотела предложить Украине перемирие с Россией по случаю Рождества. Также речь шла о вероятном обмене пленными.

Эта инициатива, как отметил глава МИД Венгрии, обсуждалась во время беседы премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. После этого Сийярто, по его же словам, позвонил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге и главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Как отметил Сийярто, Будапешт запросил телефонный разговор между Орбаном и президентом Украины Владимиром Зеленским, но венграм "напряженно и культурно отказали". Глава венгерского МИД заявил о "абсолютно беспрецедентном в дипломатии жесте".

"Венгерская миротворческая миссия за последние полгода сделала все возможное, а даже гораздо больше, чем можно было ожидать от страны такого размера, с такими возможностями и таким положением, как Венгрия", — добавил политик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Орбан удивил заявлением об Украине. В сети его заподозрили в "переобувании".