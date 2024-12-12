"Перемирие Орбана": Лавров поговорил с Сийярто и упрекнул Украину

Лавров подтвердил видение "реалистичного пути" прекращения войны в Украине

Перемирие, которое венгерский премьер Виктор Орбан предложил Украине и России, Владимир Зеленский якобы отверг. Лавров говорит, что такое происходит уже "не в первый раз".

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Передают РосСМИ.

В свою очередь Лавров "подтвердил видение реалистичного пути прекращения конфликта (войны — Ред.) в Украине. Также российский дипломат отметил, что это якобы уже "далеко не первый случай, когда Украина не принимает инициативы гуманитарного характера".

Напомним, что ранее Орбан во время телефонного разговора с Владимиром Путиным выдвинул предложение установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными. В Москве заявили, что поддерживают усилия Орбана и обещают "продолжить консультации по установлению мира в Украине".

Это же мнение осветил Орбан и в сети Х, подчеркнув, что он пытался помочь и разрешить сложную ситуацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Орбан удивил заявлением об Украине. В сети его заподозрили в "переобувании".