"Напружено, але культурно відмовили": в Угорщині поскаржилися на Єрмака та Сибігу

У Будапешті розповіли подробиці розмови топ-чиновників

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна не бажає ухвалювати пропозицію офіційного Будапешта укласти перемир’я з Росією на кілька днів.

Про це він розповів в ефірі на радіо Kossuth, повідомляє MTI. За словами Сійярто, Угорщина хотіла запропонувати Україні перемир’я з Росією з нагоди Різдва. Також йшлося про ймовірний обмін полоненими.

Ця ініціатива, як зазначив глава МЗС Угорщини, обговорювалася під час бесіди прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом Росії Володимиром Путіним. Після цього Сійярто, за його ж словами, зателефонував своєму українському колезі Андрію Сибізі та голові Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Як зазначив Сійярто, Будапешт запросив телефонну розмову між Орбаном та президентом України Володимиром Зеленським, але угорцям "напружено та культурно відмовили". Глава угорського МЗС заявив про "абсолютно безпрецедентний у дипломатії жест".

"Угорська миротворча місія за останні пів року зробила все можливе, а навіть значно більше, ніж можна було очікувати від країни такого розміру, з такими можливостями та в такому становищі, як Угорщина", — додав політик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Орбан здивував заявою про Україну. У мережі його запідозрили у "перевзуванні".