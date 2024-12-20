Умеров поговорил с министром обороны Италии: обсуждали оснащение бригад ВСУ

Обсуждались вопросы ПВО, подготовки бригад и сотрудничества ВПК

Министр обороны Украины Рустем Умеров побеседовал со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Разговор состоялся 19 декабря, главной темой было предоставление Украине военной помощи в 2025 году, в том числе подготовка Италией бригад Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил сам Умеров в Facebook. Министр заявил, что обсуждались два главных вопроса – это перспективы подготовки и оснащения украинских бригад техникой и усиление противовоздушной обороны Украины.

"Сказал благодарность Италии за уже предоставленные системы ПВО/ПРО для защиты нашего неба. Рассчитываем на дальнейшую поддержку в усилении нашей противовоздушной обороны", — написал он.

Кроме того, отметил Умеров, он указал на важность сотрудничества украинского оборонного комплекса с крупнейшими итальянскими оборонными компаниями. По его мнению, у этого сотрудничества есть огромный потенциал, который нужно активно развивать.

"Благодарю министра Крозетто за постоянную поддержку и работу над новым пакетом помощи, который, рассчитываю, уже в скором времени усилит наших защитников", — добавил украинский министр.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.

Отметим, что США в ночь с 12 на 13 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового уже 72-го пакета военной помощи на общую сумму в 500 млн долларов. В его состав войдут снаряды для артиллерии, боеприпасы для HIMARS, а также крупная партия средств защиты от оружия массового поражения.