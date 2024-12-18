Без F-16, но с ПВО. Что Украина получит от НАТО в конце 2024 года

Военная помощь Украине поступит, но без самолетов, которые обещала Бельгия

Украина не получит от Бельгии обещанные самолеты F-16, но в НАТО рассмотрят вопрос о предоставлении новых систем ПВО.

Как сообщает издание Le Soir, причина в задержке поставок обещанных самолетов — отсутствие достаточного количества подготовленных украинских пилотов. Также это связано с задержкой поставок в ряды ВВС Украины первых самолетов F-35 компанией Lockheed Martin.

Несмотря на трудности, Бельгия сделает все возможное, чтобы ускорить поставку первых единиц самолетов до конца текущего года.

Тем временем Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Альянсе рассмотрят запрос Украины о предоставлении систем противовоздушной обороны. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Рютте, речь идет о 19 системах ПВО — их доставят в Украину для защиты объектов критической инфраструктуры от российских ракетных и дроновых ударов. Генсек также заявил, что он рад датско-литовской инициативе: она предполагает не только покупку оружия, но и покупку его в Украине.

"Это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Поэтому это очень практичный способ поддержать вас", — заявил Рютте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что НАТО будет координировать военную помощь Украине вместо США.