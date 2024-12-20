Депутаты партии "Слуга народа" сорвали сессию Черкасского облсовета

Фракция "Слуга народа" в Черкасском областном совете сорвала сессию, запланированную на 20 декабря. Слуги были в зале, но не регистрировались, чтобы сорвать кворум. В повестке дня, ранее анонсированной на сайте облсовета, кроме вопроса управления имуществом областной коммунальной собственности, стояло еще несколько важных вопросов, среди которых программа экономического и социального развития Черкасской области на 2025 год и вопросы социальной защиты военнослужащих.

На 20 декабря 2024 года была запланирована двадцать седьмая сессия Черкасского областного совета восьмого созыва. В повестку дня сессии было включено 22 вопроса. Среди них числились вопросы управления имуществом областной коммунальной собственности, в частности, утверждение программы поддержки коммунального предприятия "Аэропорт Черкассы Черкасского областного совета" на 2025—2027 годы, а также вопросы ликвидации Черкасского областного центра МСЭК.

Ранее депутаты облсовета от "Слуги народа" инициировали ускорение приватизации областного коммунального имущества , средства от продажи которого хотят направить на помощь ВСУ. Во фракции ВО "Черкащани" назвали это манипуляцией и настаивают на том, что приватизацию нужно проводить с учетом экономической ситуации и целесообразности, поскольку продажа объектов имущества громады "за бесценок" не позволит привлечь нужные средства для помощи ВСУ и выгодна только заинтересованным лицам. Кроме того, по мнению депутатов, приватизация должна учитывать интересы черкасчан-военных, которые сейчас на фронте, поэтому проводить ее нужно максимально прозрачно и с привлечением военнослужащих и ветеранов Черкасской области.

Во время проведения сессии в зале находились 44 депутата — этого количества достаточно для кворума и проведения сессии, но присутствующие в зале "слуги" не регистрировались в системе, чем фактически сорвали сессию. Военнослужащие, приглашенные на сессию, при этом скандировали: "Слуга народа — регистрируйся!"

"Это в первую очередь свидетельствует об определенной безответственности депутатов и демонстрации каких-то политических амбиций и политических шагов. Я считаю, что мы должны в первую очередь обеспечить конструктивную работу по решению тех вопросов, которые сегодня остро необходимы как области, так и нашему черкасскому сообществу в целом. Прикрываться военными и при этом блокировать решение вопросов их социальной поддержки – крайне цинично и безответственно!" — прокомментировал ситуацию Анатолий Подгорный, глава Черкасского областного совета.

"Мы сделаем все возможное, чтобы провести сессию в этом году и принять необходимые решения для области", – заявил он.

Напомним, в Черкасской области третий месяц не утихают дискуссии вокруг инициативы фракции "Слуга народа" по приватизации областного коммунального имущества.