Депутаты партии "Слуга народа" сорвали сессию Черкасского облсовета
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Фракция "Слуга народа" в Черкасском областном совете сорвала сессию, запланированную на 20 декабря. Слуги были в зале, но не регистрировались, чтобы сорвать кворум. В повестке дня, ранее анонсированной на сайте облсовета, кроме вопроса управления имуществом областной коммунальной собственности, стояло еще несколько важных вопросов, среди которых программа экономического и социального развития Черкасской области на 2025 год и вопросы социальной защиты военнослужащих.
На 20 декабря 2024 года была запланирована двадцать седьмая сессия Черкасского областного совета восьмого созыва. В повестку дня сессии было включено 22 вопроса. Среди них числились вопросы управления имуществом областной коммунальной собственности, в частности, утверждение программы поддержки коммунального предприятия "Аэропорт Черкассы Черкасского областного совета" на 2025—2027 годы, а также вопросы ликвидации Черкасского областного центра МСЭК.
Ранее депутаты облсовета от "Слуги народа" инициировали ускорение приватизации областного коммунального имущества, средства от продажи которого хотят направить на помощь ВСУ. Во фракции ВО "Черкащани" назвали это манипуляцией и настаивают на том, что приватизацию нужно проводить с учетом экономической ситуации и целесообразности, поскольку продажа объектов имущества громады "за бесценок" не позволит привлечь нужные средства для помощи ВСУ и выгодна только заинтересованным лицам. Кроме того, по мнению депутатов, приватизация должна учитывать интересы черкасчан-военных, которые сейчас на фронте, поэтому проводить ее нужно максимально прозрачно и с привлечением военнослужащих и ветеранов Черкасской области.
Во время проведения сессии в зале находились 44 депутата — этого количества достаточно для кворума и проведения сессии, но присутствующие в зале "слуги" не регистрировались в системе, чем фактически сорвали сессию. Военнослужащие, приглашенные на сессию, при этом скандировали: "Слуга народа — регистрируйся!"
"Это в первую очередь свидетельствует об определенной безответственности депутатов и демонстрации каких-то политических амбиций и политических шагов. Я считаю, что мы должны в первую очередь обеспечить конструктивную работу по решению тех вопросов, которые сегодня остро необходимы как области, так и нашему черкасскому сообществу в целом. Прикрываться военными и при этом блокировать решение вопросов их социальной поддержки – крайне цинично и безответственно!" — прокомментировал ситуацию Анатолий Подгорный, глава Черкасского областного совета.
"Мы сделаем все возможное, чтобы провести сессию в этом году и принять необходимые решения для области", – заявил он.
Напомним, в Черкасской области третий месяц не утихают дискуссии вокруг инициативы фракции "Слуга народа" по приватизации областного коммунального имущества.