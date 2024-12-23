КНДР отправит еще больше солдат? Зеленский после заседания Ставки назвал потери северокорейцев

Важно, чтобы мир понимал опасность передачи опыта современной войны и распространения военных технологий из России в КНДР, считает украинский лидер

Северная Корея потеряла на Курщине уже более 3 тысяч своих военных убитыми и ранеными. В то же время Ким Чен Ын готовится отправить больше техники и солдат в Россию, чтобы помочь оккупационной армии.

Риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и КНДР. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в официальном Telegram-канале по итогам Ставки.

"Был сегодня доклад Главкома Сырского относительно фронта и районов проведения Курской операции. Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине уже превышает 3 тысячи человек", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Кремлем и Пхеньяном.

"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России – это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", – пояснил Зеленский.

Президент также проработал на Ставке ситуацию в Сирии после падения Асада и его бегства. Докладывали разведки: Служба внешней разведки и ГУР, а также министры обороны и иностранных дел Украины.

"Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров. Считаем, что принципиально для безопасности народа Сирии и региона убрать любое российское присутствие из Сирии", – говорится в публикации.

Зеленский заявил, что Украина обязательно поддержит народ Сирии в продовольственной безопасности и готова поставлять продовольствие. По его словам, все нужные для этого решения приняты.

"Готовы работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы", — подчеркнул глава государства.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил, что помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ына – вытащить фронт в целом.