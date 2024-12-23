Помощь КНДР – большой позор России: Коваленко объяснил почему

Поддержку Ким Чен Ина можно остановить, если уничтожить экономические способности РФ платить

Помощь Северной Кореи – это большой позор России, потому что без бойцов из КНДР она не может держаться на Курщине, а без боеприпасов от Ким Чен Ина – вытащить фронт в целом.

Зависимость Кремля от Пхеньяна растет. Об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Россия все больше зависит от КНДР. Они не вытягивают фронт без их боеприпасов, не способны воевать на Курщине без их людей, будут становиться все более зависимыми от их техники", – говорится в публикации.

По словам Коваленко, это большой позор России, который приведет к тому, что путинский ВПК в отличие от северокорейского начнет ослабевать.

"В дальнейшем следует понимать, что ВПК РФ ослабнет, но ВПК КНДР будет работать, и чтобы он не обеспечивал способность РФ воевать, необходимо уничтожить экономические возможности РФ платить", – резюмировал руководитель ЦПД.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщило, что Северная Корея собирается отправить больше техники и солдат в Россию. Кроме того, она готовится к передаче большого количества беспилотников, чтобы помочь оккупационной армии.

"Беспилотники-камикадзе — одна из задач, на которых сосредоточился Ким Чен Ын", — сказал представитель ОКНШ.

Отмечается, что подобные БПЛА активно используются на поле боя в Украине, поэтому Пхеньян взял курс на массовое производство этого типа вооружения, обновление военной тактики и обучение пилотов.

По оценкам Киева, Вашингтона и Сеула, в России находятся около 12 тысяч северокорейских солдат, но около 1100 из них уже были убиты или получили ранения.

Также сообщалось, что россияне могли получить новую оружейную партию от Северной Кореи. В ее числе ствольная артиллерия и возможно баллистические ракеты среднего радиуса действия Pukguksong-2 или KN-15 в классификации США.