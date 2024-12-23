КНДР відправить ще більше солдатів? Зеленський після засідання Ставки назвав втрати північнокорейців

Важливо щоб світ розумів небезпеку передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії до КНДР, вважає український лідер

Північна Корея втратила на Курщині вже понад 3 тисячі своїх військових вбитими та пораненими. Водночас Кім Чен Ин готується відправити більше техніки та солдатів до Росії, щоб допомогти окупаційній армії.

Ризик дестабілізації навколо Корейського півострова збільшується пропорційно зростанню співпраці між Москвою та КНДР. Про це повідомив президент України Володимир Зеленській в офіційному Telegram-каналі за підсумками Ставки.

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського щодо фронту та районів проведення Курської операції. Є ризики направлення додаткової кількості солдатів та військової техніки для російської армії від Північної Кореї, і будуть наші відчутні відповіді на це. Зараз, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб", – заявив український лідер.

Він додав, що важливо, щоб світ розумів: ризик дестабілізації навколо Корейського півострова і в сусідніх регіонах й акваторіях збільшується пропорційно зростанню співпраці між Кремлем та Пхеньяном.

"Передання досвіду сучасної війни та поширення військових технології з Росії – це глобальна загроза. Для світу ціна відновлення стабільності завжди значно вище, ніж ціна ефективного тиску на тих, хто дестабілізує ситуацію та руйнує життя", – пояснив Зеленський.

Президент також опрацював на Ставці ситуацію в Сирії після падіння Асада та його втечі. Доповідали розвідки: Служба зовнішньої розвідки та ГУР, а також міністри оборони та закордонних справ України.

"Визначаємось із нашою стратегією, конкретними кроками. Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії та загалом у регіоні й буде підтримувати необхідні зусилля партнерів. Вважаємо, що принципово для безпеки народу Сирії та загалом регіону прибрати будь-яку російську присутність із Сирії", – йдеться в публікації.

Зеленський заявив, що Україна обовʼязково підтримає народ Сирії в продовольчій безпеці та готова постачати продовольство. За його словами, усі потрібні для цього рішення ухвалено.

"Готові працювати з представниками сирійського народу для виправлення помилок режиму Асада, зокрема, щодо України та всієї Європи", – наголосив очільник держави.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що допомога Північної Кореї – це велика ганьба Росії, тому що без бійців з КНДР вона не може триматися на Курщині, а без боєприпасів від Кім Чен Ина – витягнути фронт загалом.