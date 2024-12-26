Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с Трампом

Но и здесь не обошлось без кремлевских условий

Москва готова пойти на диалог с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по обсуждению перемирия и прекращению войны в Украине. Но Кремль надеется, что Белый дом как следует "поймет причины конфликта".

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на заявление главы министерства иностранных дел РФ (МИД) Сергея Лаврова. По его словам, Россия "всегда открыта к диалогу" по решению войны в Украине.

"Я очень надеюсь, что в администрации господина Трампа, включая господина (будущего спецпосланника США по Украине Кита — Ред.) Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы всегда к консультациям", — сказал Лавров.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что переговоры должны быть четкими без размытых условий и границ, другой вариант России не нужен.

"Открыты к любым переговорам, если переговоры будут по существу", — добавил Лавров.

Напомним, недавно в Кремле рассказали, когда "точно" начнутся переговоры Украины и России. Там не забыли напомнить об условиях перемирия, основой которых должны быть так называемые стамбульские договоренности. Ведь РФ не отступает от своих ключевых требований по Украине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СМИ выяснили четыре ключевых пункта возможного соглашения о мире в Украине.