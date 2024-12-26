Песков обнаглел и заявил, что Россия будет судиться с Украиной и Западом

В России началась истерика после того, как Всемирный банк и США выделили Украине первые деньги, взятые из доходов от заблокированных активов РФ. В частности, пресс-секретарь руководителя РФ Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил "влажные фантазии" Кремля – заявил, что переданные Киеву деньги якобы "украдены" у России, поэтому российский режим будет судиться за миллиард, переданный украинскому правительству Соединенными Штатами.

Об этом Песков заявил на брифинге в Кремле 25 декабря. Представитель страны-вора, воровавшей у Украины зерно, товары и людей, возмутился, что Украина "украла" миллиард долларов.

"Говоря по-русски, эти деньги украдены у нас. И те наши авуары, которые заблокированы, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам", – выдал он.

Песков заявил, что Россия в будущем начнет "судебное расследование" из-за этого перечисления средств Украине. Также он пообещал, что РФ будет "использовать все возможности для защиты своих прав и прав своей собственности" – правда, не объяснив, как это будет возможно в условиях тотальных санкций против России и требований к Кремлю выплачивать Украине репарации.

"Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, конечно же, в перспективе могут стать поводом для нашего судебного преследования, и мы, конечно же, будем использовать все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности", — добавил Песков. .

Как известно, замороженные российские активы служат обеспечением кредитов для Украины. Как сообщалось ранее, 50 млрд долларов должны быть выделены в качестве финансовой помощи от стран "Группы семи". Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до этого Украина не должна ни одного процента по этим средствам.

23 октября Совет Европейского Союза окончательно одобрил выделение кредита для Украины в размере до 35 млрд евро. Деньги пойдут с налогов по сверхприбылям от замороженных активов России. Решение окончательно вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС. Великобритания в рамках этой же программы предоставит Украине кредит в размере 2,26 млрд. фунтов стерлингов (около $2,93 млрд.). Эти средства пойдут на покупку необходимого военного оборудования.

24 октября президент США Джозеф Байден подтвердил предоставление Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредита на 50 миллиардов. Кредит гарантирован замороженными активами России, будет погашаться за счет доходов от них и является напоминанием так называемому "президенту" Владимиру Путину, что он не победит.