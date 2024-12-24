В Кремле рассказали, когда "точно" начнутся переговоры Украины и России

И об условиях мира не забыли напомнить

Украина и Россия начнут мирные переговоры в следующем году. По словам председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко, в этом нет никаких сомнений.

И в их основу точно лягут предварительные требования России. Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на ее заявление.

"Я снова выражаю свою точку зрения. Конечно, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно. Но переговорный процесс, на мой взгляд, будет очень непростым. В любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия", – сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что эта основа — стамбульские договоренности, которые были сорваны. Именно в них РФ заложила все условия компромиссов.

"От этого мы ни на йоту не отступим. Остальное мы можем обсуждать в диалоге, искать компромиссы. И мы неоднократно говорили — мы когда угодно готовы сесть за стол переговоров, но то, что мы прошли с Минскими соглашениями — больше повторения не будет", – подчеркнула Матвиенко.

Напомним, что лидер РФ Владимир Путин готов говорить с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом только на своих условиях и этому есть объяснение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, возможно ли достижение мира в Украине в 2025 году, как это обещал Трамп, и что в эти слова вкладывает новая администрация США.