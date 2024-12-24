Путину нужен не Покровск. ISW назвал главную цель россиян на Донбассе

Ожесточенные бои на Донетчине не утихают

Продвижение россиян в сторону Днепропетровской области и выход на ее границы могли стать сейчас приоритетом на фронте. Ведь есть вероятность, что захват Покровска не на первом месте для президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Институт изучения войны. Во время "Прямой линии" Путин отметил, что россияне продвигаются не на "100, 200, 300 метров", а на квадратные километры по всей линии фронта.

"Путин, возможно, дал указание российскому военному командованию отложить захват Покровска в пользу дальнейшего продвижения по открытым полям и небольшим населенным пунктам, особенно по мере того, как российские войска продвигаются ближе к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей", — говорят аналитики.

Согласно с картами ISW и DeepState, российские войска уже в 10 км от границы Днепропетровской области. При этом продвижение в сторону Покровска не останавливается. Но аналитики считают, что Путин может давить на военное командование, чтобы бойцы продвигались к границе, а не окружали город.

На это есть веская причина, ведь Путин давно говорил о своих желаниях оккупировать всю Донецкую область. В своей последней речи он подчеркнул продвижение русских войск к границе. Подход к Днепропетровской области вплотную станет еще одним рычагом влияния на Запад и войну в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Путин хочет разговаривать с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом только на своих условиях.