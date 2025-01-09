Одно из самых дорогих поражений Кремля: в Белом доме прокомментировали прекращение транзита газа через Украину

США приветствуют решение Украины и решительность, которую показал Киев

Прекращение транзита российского газа через Украину стало одним из самых дорогих поражений Кремля. Вашингтон приветствует решение Украины прекратить транзит газа российского режима, поскольку это нанесет россиянам огромный ущерб.

Об этом сказал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 8 января. Он отметил, что решение Украины будет стоить Кремлю не менее 6,5 миллиардов долларов США в год.

"Это явно полностью лишит Россию около 6,5 миллиарда долларов ежегодного дохода, полученного от продажи газа Европе. Это одно из самых больших и дорогих поражений для Москвы", — подтвердил он.

Кирби отметил, что США приветствуют решение Украины и решительность, которую показал Киев. По его словам, в 2000 году при приходе к власти российского правителя Владимира Путина Россия экспортировала через Украину более 130 млрд кубометров газа в год. На сегодня этот объем равен нулю. США готовы удовлетворить спрос Европы в газе: сейчас 50% импорта сжиженного природного газа в Европу поставляют именно Соединенные Штаты.

Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Это нужно из соображений национальной безопасности. Газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву, что из-за отказа от продолжения транзита российского газа в страны Европы его партия готова голосовать за снижение помощи украинским беженцам. По его мнению, такой шаг станет "адекватными ответными мерами". Это уже не первый подобный выпад со стороны Фицо, поскольку ранее он угрожал прекратить поставки электричества Украине.