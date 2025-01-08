Следом за газом Украина может запретить транзит российской нефти: что об этом известно

Россия на этом зарабатывает миллиарды, а дальше эти миллиарды вкладывает в то, чтобы убивать украинцев

Депутаты предлагают остановить транзит российской нефти через территорию Украины во время военного положения. Незадолго до этого наша страна прекратила транзит российского газа в Европу.

Нардепы, в частности, зарегистрировали проект постановления №12381 с обращением в Кабинет министров по поводу прекращения транзита российской нефти в интересах защиты национальной безопасности Украины. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады. "Телеграф" решил выяснить, что известно об инициативе депутатов, и связался с одним из его соавторов, нардепом Алексеем Гончаренко.

В открытом доступе ни текста законопроекта, ни пояснительной записки нет. Его инициаторами стали 18 народных депутатов "Европейской солидарности", в том числе Петр Порошенко.

Соавтор законопроекта депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в комментарии "Телеграфу" заявил, что это нужно было сделать давно, а именно в начале полномасштабного вторжения России в Украину . По его словам, эта необходимость ясна, как и прекращение транзита российского газа перед этим.

"Россия на этом зарабатывает миллиарды, а дальше эти миллиарды вкладывает в то, чтобы убивать украинцев", - сказал Гончаренко журналистке "Телеграфа.

Что касается реальных возможностей рассмотрения инициативы Радой, то нардеп сказал так: "Какие перспективы — это покажет жизнь, ведь когда регистрируется законопроект их нельзя заранее знать. Очевидно, что все решения в Раде принимаются, только если за них голосует "Слуга народа".

Следует отметить, что законопроект предусматривает прямой запрет транзита российской нефти через территорию Украины по всем видам транспортной инфраструктуры, в частности по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщил другой соавтор законопроекта Ирина Геращенко.

Добавим, что Украина транспортирует через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" в Европу. Действующий контракт предусматривает срок действия до конца 2029г.

В прошлом году транзит российской нефти через украинскую часть нефтепровода "Дружба" вырос на 37% — до 1,06 млн т. Тогда объемы транзита нефти в сентябре были самыми высокими в 2024 году.

Ранее "Телеграф" писал, что российская нефть, шедшая в страны Европы, в том числе через нефтепровод "Дружба", перестала поступать в Чехию.