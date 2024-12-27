Фицо стал ставить Украине условия из-за российского газа

Словацкий премьер грозит прекратить поставки Украине электричества, если Киев прекратит транзит российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал руководство Украины за отказ от продолжения транзита российского газа в страны Европы и заявил, что рассмотрит ответные меры.

Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на странице в Facebook. По словам политика, прекращение транзита российского газа в Европу через Украину является жестом, который якобы будет дорого стоить всему Евросоюзу и Словакии, в том числе.

Фицо заявил, что Словакия потеряет около полумиллиарда евро в этой ситуации, Украина — почти миллиард евро, а Россия, вероятно, потеряет лишь 2,5 миллиарда евро.

Глава словацкого правительства заявил, что его страна якобы потеряет из-за Украины не только транзитные сборы, но и может столкнуться с повышением цены на газ. Он заявил, что с января 2025 года, когда транзит газа будет остановлен, правительство Словакии "оценит ситуацию и примет ответные меры".

Фицо пригрозил прекращением поставок электричества в Украину в период, когда наша страна нуждается в нем из-за перебоев в энергосистеме, вызванных российскими ударами.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Роберт Фицо дал телеинтервью российской топ-пропагандистке Ольге Скабеевой, сделав ряд заявлений, которыми подыграл нарративам Кремля. В частности, он говорил о войне, Западе и сделал заявление о параде на 9 мая в Москве в следующем году.