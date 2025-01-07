Венгрия и Словакия нашли новые аргументы в критике Украины из-за прекращения транзита газа

Остановка транзита газа вызвала некоторые споры между странами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет Украину в том, что остановкой транзита российского газа она якобы поставила весь Европеский Союз в затруднительное положение. Цена природного газа на европейском рынке после этого выросла на 20 процентов.

Соответствующее заявление он сделал на своей официальной странице в Facebook. Сийярто указал, что конкурентоспособность Европейского Союза в последнее время "резко ухудшилась".

"Рост европейских цен на природный газ в основном был вызван мерами, которые искусственно сокращают его количество, такими как ликвидация некоторых источников природного газа из-за санкций или политики, а также блокирование определенных транспортных маршрутов", – пишет министр.

Он добавил, что Венгрия диверсифицировала источники получения газа и поэтому подорожание энергоносителей в Европе не будет иметь большого влияния на страну.

Сийярто считает, что недавнее прекращение транзита газа стало причиной повышения цен.

"В результате недавнего роста цен Украина прекратила передачу российского природного газа на своей территории в Центральную Европу. С тех пор, как закрытие украинского транзитного маршрута стало окончательным в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20 процентов. Таким образом, хотя Украина пытается вступить в ЕС как кандидат на членство, своим последним решением она в очередной раз поставила европейскую экономику в трудную ситуацию. Это особенно касается Центральной Европы", — сказал министр.

Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что для анализа этой ситуации он провел встречу со словацким коллегой Юраем Бланаром.

"Мы договорились, что соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должны уважать обе стороны, и это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей", – добавил Сийярто.

Справка: контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словакия искажает правду о переговорах по российскому газу

Словесная война между Братиславой и Киевом обострилась после того, как запланированная на вторник встреча с представителями Евросоюза для обсуждения опасений по поводу энергетической безопасности была отменена. Об этом пишет Politiko.

Встреча министров Словакии и Украины должна была состояться в Брюсселе, чтобы обсудить последствия расторжения соглашения о транзите российского газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину.

В свою очередь Словакия хотела прождить соглашение и продолжить импорт топлива из Москвы через Украину. Однако ее просьбы были отклонены. Это, как отмечается в материале, привело к угрозам со стороны премьер-министра Роберта Фицо прекратить столь необходимый экспорт электроэнергии на Украину и урезать поддержку беженцев, спасающихся от войны в России.

За несколько часов до встречи Фицо выступило с заявлением, в котором утверждалось, что украинская сторона якобы вышла из переговоров.

"В связи с тем, что украинская сторона не будет присутствовать… Европейская комиссия приняла решение отменить встречу", — заявили в словацком правительстве.

При этом, в интервью изданию Politico, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что эти утверждения ложны и что встреча на самом деле была инициирована Киевом для обсуждения предупреждений Фицо о том, что он может прекратить подачу электроэнергии в сеть.

"Украина запустила механизм раннего оповещения о поставках электроэнергии из-за угроз Фицо прекратить поставки, а не из-за переговоров о транзите газа", — сказал Ченцов.

Он рассказал, что министр энергетики Украины Герман Галущенко планировал принять участие в дискуссиях в Брюсселе, но был вынужден остаться дома "из-за сложной ситуации в энергетическом секторе". Вместо того чтобы принять предложение Киева о проведении онлайн-встречи, представители комиссии предложили перенести ее на другую дату.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце декабря Роберт Фицо начал ставить Украине условия из-за российского газа.