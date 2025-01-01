Украинский эксперт по международным и энергетическим отношениям Михаил Гончар об остановке транзита российского газа через Украину

Итак, свершилось! Киев выстоял под натиском троянских коней Кремля в ЕС, не соблазнился коррупциогенными предложениями "азербайджанского" или какого-то другого газа, и в конце концов заставил Москву прекратить экспорт газа в Европу транзитом через Украину. Таким образом агрессор лишится где-то 6-6,5 млрд. дол. США годового дохода от газового экспорта, являющегося одним из каналов финансирования войны.

Учитывая исторический масштаб события – завершение более полувековой эры экспорта российского газа в Европу через Украину, следует упомянуть некоторые малоизвестные факты.

Прежде чем Советский Союз стал экспортером газа на линии Восток – Запад, внутри СССР газ в 50-70-е годы двигался с запада на восток. И это был украинский газ, добывавшийся как на западе страны – Дашавское месторождение, так и на востоке – Шебелинка. Газопроводами Дашава – Киев – Брянск – Москва и Дашава – Минск – Вильнюс – Рига природный газ западноукраинских месторождений поставлялся в Россию и другие республики СССР (см. карту-схему газопровода Дашава – Киев – Москва с грифами "Секретно" и "Рассекречено").

Современный маршрут движения потоков природного газа Восток – Запад с месторождений-гигантов Центральной Азии, Урала и Западной Сибири в Европу формировался на протяжении 60-80-х годов ХХ века в период холодной войны. Первоначально экспортные газовые поставки были направлены только отдельным странам-сателлитам СССР в Восточной Европе – членам Совета экономической взаимопомощи (РЭО) и Организации Варшавского договора (ОВД) – Польше и Чехословакии, а затем и нейтральным Австрии и Финляндии.

Обострение советско-китайских отношений вплоть до вооруженного конфликта в марте 1969 года вокруг острова Даманский на Амуре поставило СССР, согласно тогдашнему видению Кремля, перед угрозой войны на два фронта – с США и НАТО на западе и с Китаем на востоке. Это стимулировало советское руководство перейти к политике разрядки в отношениях с Западом, тем более что Карибский ракетный кризис 1962 года завершился не в пользу СССР. Старт в ноябре 1969 года в Хельсинки переговоров между СССР и США по ограничению стратегических наступательных вооружений ускорил подписание известного 20-летнего контракта "газ – трубы" между правительствами Советского Союза и Западной Германии. С его подписанием стали реализовываться масштабные проекты строительства трансконтинентальных газотранспортных систем, по которым природный газ должен был попасть в Западную Европу – в ФРГ, Италию, Францию.

Остается малоизвестным тот факт, что первые экспортные поставки природного газа из СССР обеспечивались именно из месторождений, расположенных в западной части Украины. Экспорт газа в западном направлении, начавшийся из Польши в 1956 году, был расширен экспортом через новый газопровод с символическим названием "Братство" (Долина – Ужгород – Государственная граница). Он стал снабжать голубым топливом Чехословацкую Республику. Запуск "Братства" состоялся в 1967-м, а в течение следующего года трубопровод с территории Словакии был продлен за пределы Восточного блока и газ стал поступать в нейтральную Австрию.

Также малоизвестен тот факт, что проектные работы по основным советским газотранспортным системам выполнялись в Украине, в Киеве. После освобождения Украины от нацистской оккупации 29 сентября 1944 г. в Киеве было создано "Укрдипрогазпалпром" – украинское отделение московского Государственного института по проектированию предприятий промышленного жидкого топлива и газа "Дипрогазпалпром". После ряда трансформаций эта украинская проектная организация стала Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом по транспорту природного газа "ВНИПИтрансгаз" Министерства газовой промышленности СССР. Именно этот институт разработал проектную документацию первых магистральных газопроводов как внутри СССР, так и экспортных, в числе которых Дашава – Киев – Брянск – Москва, "Союз" (Оренбург – Западная граница СССР); "Прогресс" (Ямбург – Западная граница СССР); Средняя Азия – Центр; СССР – Народная Республика Болгария; Уренгой-Помары-Ужгород; Торжок – Долина, а также многие другие на территории России.

Целесообразно напомнить, что эти масштабные инфраструктурные проекты реализовывались с целью увеличения валютных поступлений в СССР, который нуждался в их достижении военного паритета из США и НАТО. Этого можно было достичь, экспортируя энергоносители в страны-члены НАТО и Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС). Однако не только валютными потребностями руководствовалось советское руководство. Целью масштабного наращивания экспорта нефти и газа была зависимость Западной Европы от СССР, отрыв ее от США, а нейтральные Австрия и Финляндия должны были стать более благосклонными к Москве.

Иван Дияк, член-корреспондент Академии горных наук Украины, находившийся на руководящих должностях украинской государственной компании "Укргазпром" в 1972-1998 г.г. и принимал непосредственное участие в проектах строительства советских газопроводов, особенно отмечает период начала 80-х годов. По его воспоминаниям, тогда советским руководством была окончательно сформулирована стратегическая цель создания трансконтинентальных газотранспортных систем. Восток – Запад: "ЦК КПСС ставит задачи по строительству газопроводов, которые позволят поставлять в Западную Европу до 70% необходимого газа – так удастся добиться того, что европейские страны будут полностью зависимы от советских энергоресурсов… СССР сможет экономически и политически влиять на Западную Европу. Кроме того, это позволит свести влияние США на европейские страны к минимуму, что будет способствовать превращению СССР в мировую сверхдержаву".

На советские намерения в зависимости ведущей экономики Европы от поставок газа с Востока указывают и российские эксперты, акцентирующие внимание на фрагменте записки МИД СССР "О политической линии и некоторых практических шагах СССР в связи с образованием в ФРГ правительства Вилли Брандта", представленной для ЦК КПСС 1 декабря 1969 года: "Важное значение может иметь достижение договоренности о поставках в ФРГ советского природного газа. Речь идёт о заключении контракта, который действовал бы в течение двух десятков лет и поставил бы до известной степени в зависимость от Советского Союза такую важнейшую сферу народного хозяйства ФРГ, как энергетика".

Кстати, сегодня не только Новый год, но и Святой Василий! Поэтому есть возможность поздравить тех ветеранов отрасли, которые создавали ГТС Украины – это и упомянутый выше Иван ВАСИЛЬЕВИЧ Дияк и ВАСИЛЬ ВАСИЛЬЕВИЧ Розгонюк, в прошлом занимавший руководящие должности в "Укргазпроме" и "Нафтогазе". Кстати, у Василия Васильевича сегодня и день Ангела, и день рождения! Так что увидите – поздравляйте!

А учитывая, что ровно 16 лет назад Газпром по указанию Кремля прибег к акату газовой агрессии против Украины и ЕС, следует упомянуть тех, кто не только не дрогнул, но и искусно показал мсклм "кузькину мать", развернув ГТС в реверс в течение 36 часов для подачи газа из западных ПХГ в центр, к югу и востоку, и не оставив Москве шансов устроить Холодомор холодного января 2009 года. Под руководством тогдашнего главы "Нафтогаза" Олега Дубины и его заместителя и инженерного гения ГТС Ярослава Марчука было сделано невозможное, после чего и в России и в Европе сделали вывод – "оказывается так можно было" и возможность реверсивного использования газопроводов стала нормой в ЕС. Они и все мы даже не догадывались в то время, как сценарий Кремля был сорван.

Газовый кризис 2009 года имел далеко идущие цели. Он должен был сыграть роль детонатора для провоцирования политического конфликта в Украине по линии Восток-Запад. Замысел заключался в том, что в случае полного прекращения поставок газа (для внутреннего потребления + транзит в ЕС), власти в Украине не смогут обеспечить подачу его из расположенных на западе страны основных ПХГ на восток, в основные промышленные центры, которые останутся без газа и тепла. Таким образом, это должно было спровоцировать, по плану российских стратегов, "социальный взрыв на востоке и юге Украины". Не случайно 12 января 2009 г. в российских СМИ появились публикации на тему "пересмотра границ" в СНГ и заявления российских политиков: "Депутат Госдумы РФ Константин Затулин не исключает, что Россия "в нужный момент подаст знак" юго-восточным регионам Украины для вхождения в состав России". Этот знак мог быть подан уже через несколько дней, если бы украинская сторона согласилась с предложением "Газпрома" от 13 января о возобновлении транзита газа на Балканы и Турцию по его схеме. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег Дубина отклонил это предложение: "Предложение, которое поступило от России, прокачать по трубопроводу Украины газ со входом в ГИС "Суджа 1200" в Молдову, Болгарию и Румынию, может угрожать тем, что нам придется отключить от газа Одессу, Днепропетровск, Донецк. Если бы Киев повелся на газпромовское предложение, то жители городов-миллионников, а также целого ряда меньших промышленных городов востока и юга Украины, оставшись без газа и отопления при температурах ниже -10°-15°С, безусловно, вышли бы с протестами на улицы. И эти протесты, несомненно, имели бы политические требования и были бы поддержаны региональными властями, коммунистами, православной церковью Московского патриархата, которые имели традиционно пророссийскую ориентацию и финансирование из российских источников.

Вот такие воспоминания из оказии дня сегодняшнего. Мы нанесли удар врагу на газовом фронте, в то время как наши воины ведут бои, уничтожая врага. Поздравляйте Василиев, донатьте для Сил обороны Украины, тыл и фронт должны быть едины! Этим победим!

П.С. Поскольку Польша перебрала сегодня председательство в ЕС, и страна покончила с потреблением российских энергоресурсов и является государством Балтийского региона, то есть хорошая возможность покончить и с российской нефтью на Балтике — закрыть нефтяное "окно в Европу" для агрессивного режима Кремля, а также убрать исключения для трубопроводной поставки нефти в санкционном режиме ЕС для троянских лошадей Путина – режимов Орбана и Фицо.