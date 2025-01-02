Фицо грозится мстить украинским беженцам в Словакии из-за прекращения транзита газа

"Газпром" прекратил транзит российского газа через свою территорию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву, что за отказ от продолжения транзита российского газа в страны Европы его партия готова голосовать за снижение помощи украинским беженцам. По его мнению, такой шаг станет "ответными мерами".

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов. Это уже не первый подобный выпад со стороны Фицо, так как ранее он грозил прекратить поставки Украине электричества.

Известно, что премьер-министр Словакии и его партия Smer-SD ("Направление — социальная демократия") якобы готовы поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории. По его словам, правительство страны должно обсудить якобы "адекватные меры" в ответ на остановку поставок газа.

"Моя партия готова поддержать снижение помощи украинцам, которые находятся на словацкой территории, в ответ на остановку Украиной транзита газа", — заявил Фицо.

В это же время стало известно о том, что почти все промышленные предприятия Приднестровья прекратили работу из-за энергодефицита, который произошел на фоне остановок транзита российского газа.

По словам первого зампреда правительства республики Сергея Оболоника, работу продолжают лишь производства, которые обеспечивают регион продовольствием.

"Ранее в республику поступал российский газ через территорию Украины, 1 января транзит был прекращён. И если не решить проблему с поставками газа, предприятия потеряют возможность перезапуститься", — говорится в сообщении.

Прекращение транзита – что известно

Напомним, Украина и Россия еще до начала полномасштабной войны подписали контракт, предусматривавший транзит российского газа через украинскую территорию. Действие контракта истекает 31 декабря и уже с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию.

На этом фоне Словакия попыталась убедить Украину продлить контракт. В частности, премьер Словакии Роберт Фицо встречался с президентом Владимиром Зеленским.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал руководство Украины за отказ от продолжения транзита российского газа в страны Европы и заявил, что рассмотрит ответные меры.

Фицо пригрозил прекращением поставок электричества в Украину в период, когда наша страна нуждается в нем из-за перебоев в энергосистеме, вызванных российскими ударами.

Он также заявил, что его страна якобы потеряет из-за Украины не только транзитные сборы, но и может столкнуться с повышением цены на газ. Он заявил, что с января 2025 года, когда транзит газа будет остановлен, правительство Словакии "оценит ситуацию и примет ответные меры".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по мнению украинских экспертов, поставки электричества из Словакии прекратятся, то это не повлияет на ситуацию с электричеством в Украине, поскольку она способна получать его еще из трех стран ЕС.