Украина возобновит свой ядерный статус: эксперт объяснил, почему это нужно

Реализовывать ядерную программу необходимо, но тихо и осторожно

Украина будет ставить вопрос восстановления своего ядерного статуса, поскольку никакие гарантии безопасности не работают. Однако с этим вопросом нужно соблюдать осторожность, поскольку на Западе к такому относятся серьезно.

Об этом сказал политолог и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук в интервью УНИАН. По его словам, нет сомнения в том, что вопрос обновления ядерного статуса будет решаться.

Но по этому вопросу нужно быть осторожным по двум причинам. Во-первых, Запад может попытаться помешать Украине восстановить ядерное оружие, поскольку там относятся к таким вопросам очень серьезно. Во-вторых, российский режим, если поймет, что Украина реализует ядерную программу, может попытаться уничтожить ее на старте.

"Кроме того, в современном мире принято не декларировать свои планы, если они действительно начинают работу над ядерным оружием. Если у Израиля спросить — есть ли у них ядерное оружие, они скажут, что нет. Но весь мир знает, что оно у них есть. Нельзя просто взять и сказать, что я сделал ядерную бомбу", – добавил политолог.

Напомним, осенью вышел резонансный материал The Times, в котором говорилось о единственной возможной причине создания Украиной ядерного оружия. Он наделал немало шума. Несмотря на то, что в МИДе поспешили опровергнуть любые подобные заявления, общество все равно живо обсуждает вероятное появление такого варианта защиты от России. При этом мало кто учитывает, что собственная ядерная программа для государства очень сложный вопрос, который не обходится без многих "но".