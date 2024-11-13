Украина может создать ядерную бомбу только в одном случае – The Times

У Украины есть все необходимые технические возможности для разработки ядерного оружия

Украина способна создать элементарную ядерную бомбу за несколько месяцев, если США прекратят военную поддержку после прихода к власти Дональда Трампа. Об этом говорится в аналитическом отчете Министерства обороны Украины.

По мнению авторов документа, у страны есть все необходимые технические возможности для разработки оружия, подобного тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году. Об этом пишет британское издание The Times в своем новом материале.

В Украине до сих пор работает девять атомных реакторов, из которых можно получить плутоний для создания ядерного оружия. По подсчетам экспертов, имеющиеся в стране запасы этого материала составляют около семи тонн. Этого хватило бы для производства сотен маленьких тактических боеголовок, пишет издание.

Автор отчета, руководитель отдела Национального института стратегических исследований Украины Алексей Ижак, объясняет, что такой мощности достаточно для уничтожения российской авиабазы или важных военных объектов.

По словам издания, документ был передан заместителю министра обороны. Он будет представлен на конференции для украинских министров оборонной и стратегической промышленности.

Напомним, в 1994 году Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в мире. Тогда США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум, пообещав обеспечить безопасность для нашего государства.

Ранее Владимир Зеленский в беседе с Трампом говорил, что без вступления в НАТО Украине нужны другие гарантии безопасности. Позже украинские должностные лица опровергли возможность ядерного перевооружения страны.

Ранее Телеграф писал, что США спешат передать Украине военную помощь до смены власти. В администрации Байдена опасаются, что избранный президент Дональд Трамп в первую очередь остановит выделение средств на поддержку воюющей страны.