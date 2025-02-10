В МИД РФ заявили, что конкретных предложений по переговорам, учитывающих законные интересы России, не поступало

Президент США Дональд Трамп заявил, что он обсудил с президентом Путиным войну в Украине в ходе первых подтвержденных переговоров между двумя лидерами за почти три года.

Однако мнения Вашингтона и Москвы относительно прогресса в этом вопросе расходятся. Об этом пишет The Times.

Не раскрывая подробностей, Трамп заявил, что он "добивается прогресса" в деле установления мира на Украине. "Мы хотим остановить войну между Украиной и Россией", — сказал он на борту Air Force One.

Майк Уолц, советник по национальной безопасности США, также подтвердил, что Вашингтон общается с Москвой. "Конечно, идет много деликатных разговоров", — сказал он и добавил, что Трамп был бы готов использовать санкции и пошлины против России, чтобы попытаться заставить Путина сесть за стол переговоров по Украине.

В свою очередь, Кремль отказался от комментариев. Однако высокопоставленный российский чиновник попытался преуменьшить ожидания скорого прекращения огня на Украине, пишет издание.

"Важно, чтобы слова были подкреплены практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить основные причины кризиса и признать новые реалии. Конкретных предложений такого рода пока не поступало", — заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

The Times напоминает, что в 2024 году Путин заявил, что мира не будет, пока Украина не признает четыре региона российскими, включая два крупных города, которые Москва не контролирует, а также аннексированный Россией Крым. Кроме того, он потребовал отказа Украины от вступления в НАТО и отмены западных санкций.

Прокремлевские деятели и аналитики утверждают, что главная цель Путина — не просто завоевать украинскую территорию, но и установить в Киеве дружественного Москве лидера. Президент Зеленский недавно заявил, что Путин потребовал в начале войны, чтобы он уступил свой пост Виктору Медведчуку, украинскому олигарху, которого многие считали правой рукой Кремля в Киеве.

Москва также заявила, что категорически против любой сделки, предполагающей размещение миротворческих войск стран НАТО в Украине, и что их присутствие может спровоцировать "неконтролируемую эскалацию".

Ранее военный репортер, общественный деятель Роман Бочкала отметил, что увольнение всех ответственных за украинский трек в Пентагоне и события вокруг USAID только подтверждают, формат отношений между Вашингтоном и Киевом претерпевает кардинальные изменения.