У МЗС РФ наголосили, що конкретних пропозицій щодо переговорів, які враховують законні інтереси Росії, не надходило

Президент США Дональд Трамп заявив, що він обговорив із президентом Путіним війну в Україні під час перших підтверджених переговорів між двома лідерами за майже три роки.

Проте думки Вашингтона та Москви щодо прогресу у цьому питанні розходяться. Про це пише The Times.

Не розкриваючи подробиць, Трамп заявив, що він "домагається прогресу" у справі встановлення миру в Україні. "Ми хочемо зупинити війну між Україною та Росією", — сказав він на борту Air Force One.

Майк Уолц, радник національної безпеки США, також підтвердив, що Вашингтон спілкується з Москвою. "Звичайно, йде багато делікатних розмов", — сказав він і додав, що Трамп був би готовий використати санкції та мита проти Росії, щоб спробувати змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо України.

Своєю чергою Кремль відмовився від коментарів. Однак високопоставлений російський урядовець спробував применшити очікування швидкого припинення вогню в Україні, пише видання.

"Важливо, щоб слова були підкріплені практичними кроками, які враховують законні інтереси Росії, демонструють готовність викорінити основні причини кризи та визнати нові реалії. Конкретних пропозицій такого роду поки що не надходило", — заявив заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін.

The Times нагадує, що у 2024 році Путін заявив, що миру не буде, поки Україна не визнає чотири регіони російськими, включаючи два великі міста, які Москва не контролює, а також анексований Росією Крим. Крім того, він зажадав відмови України від вступу до НАТО та скасування західних санкцій.

Прокремлівські діячі та аналітики стверджують, що головна мета Путіна не просто завоювати українську територію, а й встановити в Києві дружнього Москві лідера. Президент Зеленський нещодавно заявив, що Путін зажадав на початку війни, щоб він поступився своєю посадою Віктору Медведчуку, українському олігарху, якого багато хто вважав правою рукою Кремля в Києві.

Москва також заявила, що категорично проти будь-якої угоди, яка передбачає розміщення миротворчих військ країн НАТО в Україні, і що їхня присутність може спровокувати "неконтрольовану ескалацію".

Раніше військовий репортер, громадський діяч Роман Бочкала зазначив, що звільнення всіх відповідальних за український трек у Пентагоні та події навколо USAID лише підтверджують, що формат відносин між Вашингтоном та Києвом зазнає кардинальних змін.