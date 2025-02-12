Зеленский и Трамп поговорили по телефону: о чем шла речь
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Разговор лидеров государств длился более часа
В среду, 12 февраля, произошел разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
Об этом СМИ сообщил советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает Укринформ.
"Только что завершился разговор президентов", – сказал Литвин журналистам.
По его словам, лидеры государств говорили около часа.
Напомним, перед этим Трамп разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп в своей социальной сети рассказал:
"Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших народов и о том, что мы так успешно воевали вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много".
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