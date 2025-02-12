Зеленський і Трамп поговорили телефоном: про що йшлося

Розмова лідерів держав тривала понад годину

У середу, 12 лютого, відбулася розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Про це ЗМІ повідомив радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, передає Укрінформ.

"Щойно завершилася розмова президентів", – сказав Литвин журналістам.

За його словами, лідери держав говорили близько години.

Президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі:

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом".

Він додав, що також зі своїм американським колегою обговорював розмову зі Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Також президент Трамп поінформував Зеленського про деталі своєї розмови з Путіним.

Нагадаємо, перед цим Трамп мав телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп у своїй соціальній мережі розповів:

"Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і багато інших тем. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні, пам'ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато", — написав він.