Венс сравнил Маска с Тунберг и раскритиковал европейскую демократию

Вы в Европе можете потерпеть Илона Маска пару месяцев, – сказал Венс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметился провокационным заявлением в отношении Илона Маска и Греты Тунберг. Европейские политики выражали обеспокоенность по поводу вмешательства американского бизнесмена во внутренние дела стран.

В ответ на это Вэнс сравнил ситуацию с экоактивисткой Гретой Тунберг, критиковавшей американскую политику в течение десяти лет. Об этом Джей Ди Вэнс заявил во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Если американская политика смогла выдержать 10 лет нотаций от Греты Тунберг, вы в Европе можете потерпеть Илона Маска пару месяцев", — сказал Вэнс.

Помимо прочего, вице-президент США также затронул тему европейской безопасности. По его словам, Вашингтон надеется достичь "рациональной договоренности между Украиной и Россией". Вэнс выразил готовность поехать в Москву для переговоров по украинскому вопросу.

Наибольшей угрозой для США, по мнению Вэнса, не Россия или Китай, а "отход Европы от основных ценностей, которые разделяют и в США".

Особое внимание политик уделил вопросу миграции. Он призвал "гнать" мигрантов из Европы и США, вспомнив недавний инцидент в Мюнхене, где молодой искатель убежища въехал в толпу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Джей Ди Вэнс отказался встретиться с Шольцом и разозлил Германию. Интересно, что Вэнс проведет встречу президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, у которого почти нет реальной власти.