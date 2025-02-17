США – больше не надежный союзник? Европейские дипломаты бьют тревогу

Почему европейцы больше не доверяют США

Европа может остаться один на один перед угрозами — к такому выводу пришли европейские политики после скандальной речи вице-президента США. На конференции в Мюнхене Джей Ди Вэнс заявил, что главную угрозу для Европы представляют не Россия с Китаем, а сами европейцы.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС после этого назвал США противником. Об этом говорится в материале Financial Times.

По информации издания, Дональд Трамп намерен договариваться с Путиным по Украине в обход Киева и европейских партнеров. Это может привести к тому, что Украине придется согласиться с потерей территорий без гарантий безопасности на будущее.

Европейские чиновники считают, что Трамп может согласиться на вывод американских войск из стран Балтии и, возможно, с других территорий на запад. По предупреждениям правительств стран НАТО это сделает ЕС уязвимым перед российской армией, которая готовится к большему конфликту за пределами Украины.

Высокопоставленный немецкий политик, присутствовавший на конференции, назвал выступление Венса "прямым нападением на европейскую демократию". По данным издания, речь вице-президента содержала призыв превратить Европу в расширенную версию Венгрии Виктора Орбана.

Примечательно, что в Мюнхене Вэнс нашел время для встречи с Алис Вайдель, сопредседателем партии "Альтернатива для Германии", но не встретился с канцлером Олафом Шольцем, пишет Financial Times.

В издании подчеркивают, что Европе нужно срочно готовиться к возможной потере американских гарантий безопасности. Для этого необходимо развивать собственную оборонную промышленность и создать оборонный союз за пределами НАТО, включающий Британию и Норвегию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский объяснил реакцию ЕС на "холодный душ" Венса и миротворцев для Украины. В США сосредотачиваются на внутренних вопросах.