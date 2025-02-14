Вэнс поставил все точки над "i", введут ли США войска в Украину

Слова американского чиновника были трактованы некорректно

Вице-президент США Джей Ди Венс опроверг публикацию The Wall Street Journal, в которой со ссылкой на него говорилось о возможности введения американских войск в Украину. Ранее стало известно, что Америка вроде бы готова к этому, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X. Политик прокомментировал пост пользователя, раскритиковавшего статью издания.

"Как мы всегда говорили: американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность. А эта война только между Россией и Украиной", — написал Венс.

"Тот факт, что WSJ извратил мои слова так, как они это сделали для этой истории, абсурден, но не удивителен, учитывая, что они потратили годы, настаивая на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в форме без надобности было отправлено за границу", — добавил он.

Накануне американское издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждалось, что Вашингтон готов применить жесткие меры против Москвы – от санкций до возможного развертывания американских войск в Украине. Заявление якобы сделал именно вице-президент Вэнс в контексте переговоров США с Россией по завершению войны.

Эта публикация возникла после того, как президент Дональд Трамп анонсировал начало мирных переговоров с Владимиром Путиным. По данным WSJ, администрация Трампа рассматривала ввод войск как крайний рычаг давления на Кремль, если Москва не проявит готовности заключить соглашение, гарантирующее независимость Украины.

Несмотря на то, что Венс опроверг возможность участия американских военных в войне, позиция других представителей администрации Трампа остается неоднозначной. Например, министр обороны США Пит Хегсет еще накануне четко исключил командировку американских войск в Украину, а также заявил, что возвращение к границам 2014 маловероятно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Джей Ди Вэнс сравнил немецкую демократию с властями диктаторов, что очень возмутило немецкого министра. Вэнс заявил, что в Германии якобы преследуют людей за их сообщения против феминизма.