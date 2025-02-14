Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера о речи вице-президента США Джей Ди Венса

Когда вице-президент самого мощного пока государства в мире рассказывает Европе, что и она якобы "не имеет демократии", потому что, видите ли, запрещает российские пропагандистские ресурсы, то не надо стесняться напоминать историю США.

В частности, как во времена Второй мировой войны, в США были запрещены нацистские газеты и нацистские организации.

Уже даже не говоря о том, какие репрессии испытали этнические японцы и почему впоследствии возникло движение Мартина Лютера Кинга. Это если уж чисто о правах человека говорить.

Жаль, что никто в Мюнхене бороду этого наглого доктора права из Ели не размазал историческими фактами.

Источник: пост Магеры в Facebook