Укр

Вэнс, обвиняя Европу, забыл о цензуре в США во времена Второй мировой - Андрей Магера

Автор
Андрей Магера
Дата публикации
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Автор
Джей Ди Вэнс Новость обновлена 14 февраля 2025, 20:18
Джей Ди Вэнс. Фото Getty Images

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера о речи вице-президента США Джей Ди Венса

Когда вице-президент самого мощного пока государства в мире рассказывает Европе, что и она якобы "не имеет демократии", потому что, видите ли, запрещает российские пропагандистские ресурсы, то не надо стесняться напоминать историю США.

В частности, как во времена Второй мировой войны, в США были запрещены нацистские газеты и нацистские организации.

Уже даже не говоря о том, какие репрессии испытали этнические японцы и почему впоследствии возникло движение Мартина Лютера Кинга. Это если уж чисто о правах человека говорить.

Жаль, что никто в Мюнхене бороду этого наглого доктора права из Ели не размазал историческими фактами.

Источник: пост Магеры в Facebook

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Теги:
#США #Демократия #Мюнхенская конференция #Джей Ди Венс