Вэнс, обвиняя Европу, забыл о цензуре в США во времена Второй мировой - Андрей Магера
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Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера о речи вице-президента США Джей Ди Венса
Когда вице-президент самого мощного пока государства в мире рассказывает Европе, что и она якобы "не имеет демократии", потому что, видите ли, запрещает российские пропагандистские ресурсы, то не надо стесняться напоминать историю США.
В частности, как во времена Второй мировой войны, в США были запрещены нацистские газеты и нацистские организации.
Уже даже не говоря о том, какие репрессии испытали этнические японцы и почему впоследствии возникло движение Мартина Лютера Кинга. Это если уж чисто о правах человека говорить.
Жаль, что никто в Мюнхене бороду этого наглого доктора права из Ели не размазал историческими фактами.
Источник: пост Магеры в Facebook
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