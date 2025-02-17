США - більше не надійний союзник? Європейські дипломати б'ють на сполох

Чому європейці більше не довіряють США

Європа може залишитися сам на сам перед загрозами — такого висновку дійшли європейські політики після скандальної промови віцепрезидента США. На конференції в Мюнхені Джей Ді Венс заявив, що головну загрозу для Європи становлять не Росія з Китаєм, а самі європейці.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС після цього назвав США противником. Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

За інформацією видання, Дональд Трамп має намір домовлятися з Путіним щодо України в обхід Києва та європейських партнерів. Це може призвести до того, що Україні доведеться погодитися на втрату територій без гарантій безпеки на майбутнє.

Європейські чиновники вважають, що Трамп може погодитися на виведення американських військ із країн Балтії та, можливо, з інших територій на захід. За попередженнями урядів країн НАТО, це зробить ЄС вразливим перед російською армією, яка готується до більшого конфлікту за межами України.

Високопоставлений німецький політик, присутній на конференції, назвав виступ Венса "прямим нападом на європейську демократію". За даними видання, промова віцепрезидента містила заклик перетворити Європу на розширену версію Угорщини Віктора Орбана.

Показово, що в Мюнхені Венс знайшов час для зустрічі з Аліс Вайдель, співголовою партії "Альтернатива для Німеччини", але не зустрівся з канцлером Олафом Шольцем, пише Financial Times.

У виданні наголошують, що Європі потрібно терміново готуватися до можливої втрати американських гарантій безпеки. Для цього необхідно розвивати власну оборонну промисловість та створити оборонний союз за межами НАТО, який би включав Британію та Норвегію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський пояснив реакцію ЄС на "холодний душ" Венса та миротворців для України. У США зосереджуються на внутрішніх питаннях.