Мирные переговоры по Украине будут без Европы? В РФ сделали громкое заявление

Высказались и в отношении миротворцев

Вопрос будущих переговоров по завершению войны в Украине очень интересовал Европу, которая настаивала на своем участии в них, но пока это невозможно. Россия исключает роль европейских стран в вопросе мира.

Об этом заявил министр иностранных дел России (МИД РФ) Александр Глушков. По его словам, у Европы есть шанс попасть на переговоры, но при определенных условиях.

"Европы не будет на предстоящих переговорах по Украине. Ее роль исключена. Если она хочет способствовать установлению мира в Украине, необходимо прекратить поставки вооружений Киеву", — подчеркнул он.

Он также добавил, что Россия негативно относится к европейским миротворцам в Украине, ведь это эскалационный шаг. Усиление боевой способности Украины не приблизит мир, уверены в Кремле.

В то же время во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций США и РФ по Украине. Российские политики называют эту встречу предварительной консультацией для определения основных направлений работы. Однако, украинской стороны на этой встрече нет.

Отметим, что в этот же день президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию для встречи со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба лидера обсудят ряд важных вопросов, среди которых вопросы продовольственной безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Евросоюзе предостерегли Украину от одного необдуманного шага.