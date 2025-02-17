"Никто не будет навязывать": Келлог сделал важное заявление по переговорам

Задача США — содействовать предоставлению гарантий безопасности для Украины, сказал Кит Келлог

В понедельник, 17 февраля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог сделал важное заявление о мирном соглашении между Россией и Украиной.

Выступая перед журналистами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Кит Келлог подчеркнул, что никто не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение. Об этом пишет Sky News.

Сообщается, что по словам Келлога, США выслушают "вопросы для обсуждения" от всех, добавив, что их задача — содействовать предоставлению гарантий безопасности для Украины.

"Он добавил, что поездка в Украину пока находится на стадии завершения, и там он встретится с Владимиром Зеленским", – говорится в публикации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит спецпредставителя по России и Украине в Киев. Зеленский хочет, чтобы Келлог привез в Белый Дом понимание гарантий безопасности, необходимых нашей стране.

Во время онлайн-пресс-конференции в Абу-Даби Зеленский заявил, что Запорожская атомная электростанция должна стать частью гарантий безопасности Украины и европейских партнеров. Пока станция не функционирует, а ее запуск возможен исключительно при участии украинской стороны.