Это прелюдия для новой войны: Дмитрий Кулеба о прекращении боев, переговорах с Россией и не только (главные заявления)

Эксминистр Кулеба развенчал мифы о скором мире с Россией

Мир пока даже не просматривается на горизонте, поскольку Путин до сих пор верит в свою победу. Поэтому с выводами лучше не торопиться.

Так считает украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью BBC в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности.

"Победа для него — это вся Украина. Он не пришел за каким-то куском земли", — подчеркнул Кулеба.

По мнению дипломата, любое прекращение огня сейчас будет выгоднее России, хотя Украина также может использовать это для усиления обороноспособности.

"Наш главный риск состоит в том, что пауза может демотивировать наших партнеров оказывать нам необходимую поддержку", — отметил он.

По поводу возможных переговоров с участием команды Дональда Трампа, Кулеба советует не спешить с выводами: "По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в долгую игру вместо того, чтобы подвергаться его быстрому давлению".

Кулеба также категорически исключил возможность документального закрепления отказа Украины от территорий или членства в НАТО: "Никогда президент или любой представитель Украины не сможет подписать такой документ. Это нарушение Конституции Украины, это государственная измена".

Говоря о будущем, дипломат предостерег от иллюзий гуманности оккупантов: "Если кто-то думает, что после прекращения огня не будет новой Бучи или Мариуполя — ошибается. В России после всего того, что она пережила, никакого милосердия к нам нет".

Также ранее "Телеграф" писал, что США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии. Российско-американские переговоры вызывают беспокойство и ярость в Украине.